À la frontière entre l’Allemagne et la Belgique, des bornes doivent parfois être déplacées

À Ouren, sur la commune de Burg-Reuland en communauté germanophone, se déroule une opération singulière : des agents contrôlent les bornes frontalières. Ce hameau se trouve en effet à la frontière entre la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne. Plus précisément, la délimitation entre les pays se situe dans le cours d’eau qui le traverse. Objectif de cette opération : rafraîchir les bornes, les repeindre et parfois, les déplacer.

Ces bornes ont été placées en 1922 pour matérialiser la frontière. Des pierres qu’il faut entretenir : "S’il y a de la végétation autour, nous faisons en sorte qu’elles soient visibles. Nous donnons un coup de brosse dessus et nous mettons de la peinture, qui sert à montrer la direction de la frontière, le numéro de la borne et indiquer de quel côté se trouve la Belgique ou l’Allemagne", détaille Thomas Foulon, arpenteur pour le centre de mesurages et de photogrammétrie du SFP Finances.