A la découverte du Musée Postes Restantes à Hermalle-sous-Huy

Plus

La Ferme castrale de Hermalle-sous-Huy, à Engis, abrite un Musée de la Gourmandise mais aussi depuis 2004 le Musée Postes Restantes. Il est le seul en Belgique francophone à être consacré à l’histoire de la poste. Cette particularité explique d’ailleurs son nom, comme nous l’explique la coordinatrice des lieux, Nicole Hanot : " Le dernier musée de la poste qu’il y a eu en Belgique se trouvait au Sablon, à Bruxelles, et il a été fermé en 2003. D’un autre côté, il existe le service " poste restante ". Donc le service de la poste et le fait que nous étions ce qui reste au niveau muséal de la poste, on a choisi " Postes Restantes ". ".

Vue de la collection du musée - © RTBF - Martial Giot Le musée recèle un nombre incalculable d’objets de poste évidemment mais aussi comme le précise Nicole Hanot : " Des objets d’écriture, s’il n’y avait pas eu d’écriture, il n’y aurait probablement pas eu de poste. ".

Vue de la collection du musée - © RTBF - Martial Giot Elle explique également : " Ce musée est né par la volonté d’un Amaytois, Armand Henrot, qui était président du cercle philatélique d’Amay et qui avait été aidé par le conservateur du Musée de la Gourmandise pour trouver des objets de poste pour compléter sa collection. Le jour où la collection a été trop importante pour les locaux dont il disposait, il nous en a fait don de manière à ce nous puissions la montrer au public. "

Vue de la collection du musée - © RTBF - Martial Giot Guidés par Nicole Hanot, nous avons pu découvrir, par exemple, des boîtes aux lettres de différentes époques et leurs antivols, des uniformes et des couvre-chefs belges et étrangers (Saviez-vous que Pierre Cardin avait conçu des uniformes pour la poste japonaise ?), les cannes dont pouvaient se munir les facteurs ruraux pour affronter les nombreux kilomètres à parcourir sur des chemins parfois chaotiques mais aussi certains animaux qu’ils pouvaient rencontrer. Devinerez-vous pourquoi il arrivait qu’on se serve d’une curieuse pince pour percer douze petits trous dans les lettres ?

Vue de la collection du musée - © RTBF - Martial Giot Côté écriture, l’objet le plus ancien présenté par le musée est un style romain. Vous pourrez trouver des touches pour ardoises, des plumes (naturelles ou métalliques) et des porte-plumes, avec des encriers bien sûr. Vous découvrirez des machines à écrire anciennes, comme la très singulière Mignon et pourrez revenir à l’époque des premiers ordinateurs personnels.

Vue de la collection du musée - © RTBF - Martial Giot Toutes les visites sont guidées et uniquement sur rendez-vous. En semaine pour les groupes d’au moins 15 personnes et, de préférence, les week-ends pour les autres. Vous pouvez contacter le Musée Postes Restantes au numéro de téléphone 085/31.42.86 ou vous rendre sur le site internet www.postes-restantes.be.

Le reportage de Julien Bader et Martial Giot au Musée Postes Restantes - 09/07/2020 Écoutez gratuitement les podcasts du programme info en streaming sur Auvio. Écouter le podcast