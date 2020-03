A la clinique du MontLégia, le déménagement des patients s'est déroulé sans souci

Le bilan "à chaud" de la première journée de transfert des patients des cliniques Saint-Joseph et Espérance est positif : tout s’est passé sans problème. "Dans la première heure, nous étions à une ambulance toutes les dix minutes" explique le directeur Alain Javaux, "puis nous sommes montés à une cadence d’un départ toutes les trois minutes. Les nonante-sept lits de Saint-Joseph ont été terminés dans la matinée, et nous avons repris en début d’après-midi pour les vingt-sept personnes à sortir de l’Espérance. Nous sommes accompagnés par des consultants canadiens, qui sont évidemment satisfaits du déroulement des opérations ; et réciproquement : ce ne sont pas des déménageurs, mais des organisateurs de déménagements, et ils nous ont apporté une réelle plus value".

A ce stade, seules les urgences pédiatriques et quelques autres unités ont quitté Montegnée ; les services plus classiques, c’est pour lundi, avant, vendredi prochain, la maternité Saint-Vincent. Pour rappel, l’ouverture du MontLégia, initialement prévue à la mi-février, avait ajournée à la fin mars, avant d’être légèrement anticipée d’une huitaine de jours, afin d’augmenter, au plus tôt, les capacités d’accueil en soins intensifs.