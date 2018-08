A l'université de Liège, la faculté des sciences appliquées...phosphore

Un vaste programme de recherches internationales commence à entrer dans le concret, à l'université de Liège. Il s'agit d'utiliser les boues de stations d'épuration comme... un gisement de phospore. L'idée peut paraître saugrenue, et pourtant....

Le phosphore, c'est un minéral indispensable aux humains: il se trouve dans les os, ou dans les dents. En poids, il représente 1% du corps. Il faut en manger, dans des fromages, dans des viandes, dans des légumes. C'est pour cette raison qu'il est utilisé dans des engrais pour fertiliser les prés et les champs, ou comme additif à des aliments, comme l'usine engissoise Prayon en produit au départ de roches en provenance de mines russes ou marocaines. Pour se fournir en matière première, l'union européenne dépend de l'étranger. Une dépendance que les autorités voudraient réduire. Or, le phosphore n'est jamais totalement assimilé: il se retrouve dans les urines, dans les égouts, et dans les stations d'épurations des eaux usées. Les boues de décantation peuvent devenir une source d'approvisonnement

Plusieurs équipes internationales ont lancé plusieurs recherches. Les liégeois de la faculté des sciences appliquées ont élaboré un procédé, baptisé "PULSe", qui évite de passer par un incinérateur. Il s'agit de sécher les boues, de les passer à l'acide pour dissoudre le phosphore, de le récupérer sous forme liquide, de traiter ce jus avec des huiles pour séparer le phosphore des métaux lourds, et obtenir un "sel" qui soit d'une qualité qui convienne à l'industrie; ça fonctionne en laboratoire.

Il faut maintenant valider la technologie à plus grand échelle, avec un "démonstrateur" qui va être testé dans quatre pays par des partenaires allemand, écossais, irlandais, et... wallon, probablement à Oupeye. Mise en route au printemps. Premiers résultats, sans doute pour octobre de l'an prochain.