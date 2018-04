À l'ULiège, les élections rectorales se préparent: mode d'emploi

Qui sera le prochain recteur de l'Université de liège ? Le recteur actuel, Albert Corhay, Pierre Wolper, déjà candidat en 2013 ou Eric Pirard, professeur à la Faculté des Sciences appliquées ? Trois candidats sont dans la course. Les 24 et 25 avril, ceux qui travaillent et étudient à l'Université de Liège devront faire leur choix.

30.000 électeurs potentiels

Professeurs, étudiants, personnels administratifs ou scientifiques, tous ont l'obligation de voter. À l'ULiège, quelque 30.000 personnes sont concernées. C'est un peu comme si à Verviers, tous les citoyens de plus de 18 ans allaient voter

Tout le monde vote mais toutes les voix ne se valent pas. Il s'agit en réalité d'un vote pondéré. Les étudiants sont 25.000 à se prononcer. Et pourtant leur voix ne compte que pour 15% du scrutin.Les professeurs, eux sont nettement moins nombreux, mais leur voix pèse bien plus lourd puisque les professeurs comptent pour 65% des votes. Pour le personnel scientifique, donc les chercheurs, ce sera 10%. Idem pour le personnel administratif.

Certaines voix pèsent plus lourd que d'autres

Un candidat recteur est élu si il obtient plus de la moitié des suffrages. Si aucun des candidats n’atteint cette majorité, alors un second tour est organisé. Les deux prétendants qui ont obtenu le plus de voix au premier tour, s'affrontent au deuxième. Le vainqueur est élu pour un mandat de quatre ans, renouvelable.

Les élections rectorales à l'Uliège auront lieu les 24 et 25 avril. Comme pour les prochaines élections communales le vote se fera par papier.