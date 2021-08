A l’école de Chaudfontaine sinistrée, un appel aux dons de matériel

A Chaudfontaine, une petite école de 21 élèves a été ravagée par l’inondation. Cette école avait été sauvée de la fermeture il y a quatre ans. Aujourd’hui, la directrice compte bien passer à travers cette nouvelle épreuve. Elle lance un appel au don de matériel scolaire pour remplacer ce que la rivière a détruit.

A la petite école de Chaudfontaine-sources, pour ne pas vous casser la figure, regardez où vous posez les pieds. La directrice, Muriel Radoux fait immédiatement remarquer les carrelages descellés et dangereux. "Les portes aussi ont pris l’eau. On voit qu’elles gondolent. Il faudra les remplacer. Il y avait de la boue partout. On a dû énormément jeter."

Pourtant, la classe ressemble à une classe et ne sent plus l’inondation. "Ça, c’est le résultat de notre travail", insiste l’institutrice Françoise Vandenbranden. "On est venus nettoyer, on a aéré tous les jours. Mais j’ai perdu tous mes livres. J’avais un tapis avec des coussins où les enfants pouvaient s’asseoir. Je n’ai plus de tapis, plus d’étagères, plus de bancs, plus de jeux."

L’école, pour continuer à fonctionner, a besoin de remplacer le matériel perdu : "Des peintures, on en a encore", détaille Muriel Radoux. "Mais des crayons, des marqueurs, des pinceaux, des feuilles de couleur, des ciseaux, des jeux de construction, des cubes, des jeux de langage, tout ça on en a besoin. Des jeux complets et en bon état", insiste la directrice. Par contre, "on n’a pas besoin de coins dînette, de peluches, de poupées, tout ça, ce sera dans un deuxième temps."

L’école de Chaudfontaine va s’installer dans deux conteneurs. Elle manque aussi de tables et de chaises adaptées à la taille des enfants des classes maternelles.