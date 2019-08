A l'école communale de Comblain-au Pont, le corps enseignant s'active

C’est le cas à l’école communale de Comblain-au-Pont. La directrice Valérie Flagothier a repris ses activités depuis le vendredi de la semaine dernière déjà : "Avec trois classes maternelles et six primaires, ici, ça fait une bonne centaine d’enfants qu’il faut se préparer à accueillir. Il faut s’occuper des horaires, les horaires des cours spéciaux, religion ou morale, gymnastique, natation, et c’est un véritable casse-tête…"

Dans cet établissement, chaque instituteur, chaque institutrice s’occupe de son local. Chez la titulaire des première et deuxième primaires, Justine Spède, les bancs sont toujours empilés près du tableau : "Les dames d’entretien sont passées voici deux ou trois jours, et maintenant, il faut tout ranger, les bancs et le matériel pédagogique que j’ai commandé. Et le travail ne manque pas. En principe, je suis toujours en vacances, mais c’est plus fort que nous : nous ne saurions pas attendre le dernier jour des vacances pour commencer à préparer la rentrée…"