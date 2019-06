A l'athénée Liège 1, l'usage du smartphone interdit dans l'école dès septembre

A Liège, à la rentrée de septembre, les élèves de l’athénée Liège 1 ne pourront plus utiliser leur smartphone au sein de l’établissement. Une décision prise par la direction et l’association de parents. Pour les parents inquiets qui veulent garder le contact avec leur enfant, la direction rappelle dans un courrier qui leur est adressé, l’existence de GSM ordinaires.

Lutter contre le cyberharcèlement

Au-delà de l’addiction ou de la perte de lien social que peut provoquer l’usage du smartphone chez les ados, c’est surtout les cas de cyberharcèlement qui motivent cette interdiction. Le R.O.I. (Règlement d’Ordre Intérieur) de l’école sera modifié. En cas de non-respect de l’interdiction d’utilisation, le smartphone sera confisqué et remis ensuite, personnellement au parent de l’élève seulement à l’école. En Communauté française, les chefs d’établissements sont autonomes en matière de politique d’utilisation des GSM au sein de l’école.

"Une photo d’un enfant prise aux toilettes, par exemple"

Stefan Kazmierczak est le président de l’association de parents de l’athénée de Liège 1. Il soutient totalement l’interdiction de l’usage du smartphone à l’école pour lutter contre les cas de harcèlement. "Ce sont des enfants qui dans leur intimité, dans les toilettes par exemple, sont pris en photos. Ou des enfants qui se grattent dans le nez, font tomber leurs feuilles par terre… Tout est sujet à moquerie. Cet événement qui peut être anodin va être diffusé sur les réseaux sociaux. C’est la répétition de la moquerie, la répétition des commentaires qui peuvent poser problème."

Une interdiction injuste et inefficace pour Chiara, 14 ans

Chiara a 14 ans. Elève de troisième année à l’athénée, elle trouve l’interdiction injuste : "c’est déjà interdit dans l’enceinte de l’école mais pas dans la cour. Je ne vois pas le mal qu’on fait en l’utilisant dans la cour. Vu que c’est souvent pour prendre des photos entre amis ou écouter de la musique quand on s’ennuie." Chiara reconnaît qu’il y a un phénomène de harcèlement mais le fait d’interdire le smartphone dans l’école, pour elle, ne changera pas le problème. "Si on nous harcèle dans une autre école, si on publie des choses sur Instagram etc., on ne sera pas au courant. On le saura seulement quand on sera rentré à la maison. Le phénomène aura peut-être empiré. Tandis qu’à l’école, on peut lutter contre notre harceleur : on peut demander des renforts en faisant des groupes dans la vraie vie à l’école. C’est plus facile de lutter quand on a un téléphone et un groupe d’amis autour de nous que quand on est tout seul à la maison."

Depuis 2 ans, l’interdiction au collège Saint-Servais améliore le lien social

En région liégeoise, Liège 1 n’est pas le seul établissement à interdire le smartphone. A Saint-Servais par exemple, cela existe depuis deux ans. Avec pour résultat, une amélioration du lien social selon la direction. Sur les 1600 élèves, l’école annonce une dizaine de confiscations de smartphones par semaine. Et en France, l’interdiction a été généralisée de la maternelle au collège depuis 2018 par le gouvernement Macron.