A l'Athénée Léonie de Waha, le smartphone comme outil pédagogique

Des abus inévitables selon Lubba Claros. Mais pour cette prof d’anglais, pas question de choisir la voie de la sanction. Soyons clairs : elle "n’encourage pas" l’utilisation du téléphone, mais elle "l’autorise et le tolère". "On ne va pas se leurrer, le téléphone existe. Au lieu de l’interdire, pourquoi ne pas encadrer son usage ?"

Laura et Maxime utilisent régulièrement leurs smartphone pendant le cours. - © RTBF

Traductions, recherches, le téléphone devient alors un outil de travail. "Dans ma classe, j’ai la possibilité d’utiliser un écran numérique", explique la jeune prof d’anglais. "Avec leur téléphone, les élèves peuvent montrer leur présentation power point ou alors partager une musique via Bluetooth."

Il faut apprendre aux élèves à maîtriser la technologie pour ne pas en devenir esclave.

Il est admis qu’en général, le téléphone diminue nos capacités de concentration, pourtant, selon Maxime 15 ans, bien utilisé c’est tout l’inverse. "Les élèves qui ont des problèmes peuvent mettre leurs écouteurs et écouter de la musique pendant un travail individuel. Ils se créent une bulle et peuvent ainsi se concentrer", estime-t-il.

Dans cette école à pédagogie active la philosophie c’est donc bien d’accompagner plutôt que d’interdire. "Les couper de la nouvelle technologie ça n’a aucun sens ", soutient Rudy Creeten, le préfet de l’établissement. "Si c’est pour rentrer à la maison et utiliser à foison son smartphone non plus comme un outil de travail mais comme un simple outil de communication avec toutes les dérives que l’on connaît, on perd notre temps ! Le but, c’est qu’ils utilisent aussi progressivement leur smartphone comme un vrai outil de travail." Le représentant de l’Athénée Léonie de Waha espère ainsi "apprendre aux élèves à maîtriser la technologie pour ne pas en devenir esclave."