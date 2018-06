A l'arsenal de Rocourt, une "maquette" du futur avion de l'armée belge

Il a fallu près de cinq ans, plus de dix mille heures de travail, au personnel de la caserne de Rocourt, le "centre de compétences pour le matériel roulant et l'armement", pour concevoir puis fabriquer le MockUp du futur appareil A400M, qui, dans deux ans, est appeler à remplacer les vieux C130 pour le transport de troupes.

Les mordus d'aéromodélisme vont être déçus: en langage militaire, une maquette d'avion, un MockUp, ça ressemble à tout sauf à un avion. C'est une réplique, grandeur nature, de la structure, de l'intérieur d'un engin. Le but, c'est de permettre aux soldats de s'entraîner, de se familiariser à un nouvel environnement, sans immobiliser un engin au sol.

Anneaux d'arimage, rampe d'accès, rouleaux de largage

Les utilisations de l'A400M sont multiples: il peut embarquer des blindés, des hélicoptères, des conteneurs ou des palettes à parachuter. Mais comment optimaliser l'occupation de la volumétrie, comment agencer ces chargements ? Il faut s'exercer pendant des heures pour acquérir des automatismes.... Comme l'explique le capitaine commandant Miguel Haro Rodriguez, "le fabriquant, Airbus, fournit des MockUp qui coûtent entre cinq et dix millions; le nôtre, qui ne dispose évidemment pas de toutes les fonctionnalités, électroniques par exemple, revient à un prix entre dix et quinze fois moindre, et il représente une bonne base de préparation pour l'armée belge".