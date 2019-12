A Jalhay, le bourgmestre met la main à la "patte" pour stériliser les chats errants

C’est désormais une obligation. Les propriétaires de chats doivent les faire stériliser et les identifier par une puce.

Reste le cas des chats errants qui prolifèrent. C’est le cas à Jalhay où des habitants se sont plaints des nuisances provoquées par ces chats qui vagabondent et marquent leur territoire un peu partout. La commune a donc décidé de contacter les vétérinaires du coin pour lancer une campagne de stérilisation de ces chats errants. La première étape étant de parvenir à les attraper.

Particularité dans cette commune : c’est le bourgmestre qui se charge lui-même d’attraper ces félins. Il faut dire que Michel Fransolet est non seulement bourgmestre ayant le bien-être animal dans ses attributions mais qu’il est également vétérinaire. Il sait donc de quoi il parle :"J’ai décidé de le faire moi-même parce qu’avec mon expérience de 28 ans de vétérinaire, je me rends compte rapidement si le chat est vraiment un chat errant ou un chat domestique appartenant à quelqu’un".

La chasse aux chats errants a commencé il y a quelques jours et 7 chats ont déjà été attrapés puis conduits chez des vétérinaires pour être stérilisés et traités contre les parasites. " Je dépose des cages avec des croquettes pour chats comme appâts à l’intérieur et la cage se referme automatiquement quand le chat est au fond. Puis les personnes m’appellent et je viens vérifier qu’il s’agit bien d’un chat errant avant de le confier à un autre vétérinaire", ajoute Miche Fransolet. Une fois opérés, les chats sont ensuite relâchés à l’endroit où ils ont été capturés. Et pour éviter tout problème, le bourgmestre dépose également dans les boîtes des habitants du quartier, une lettre annonçant quelques jours auparavant l’opération "chasse aux chats errants".