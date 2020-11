A Huy, des riverains s'opposent à la "vie de château" proposée par un promoteur

A Huy, des riverains s’opposent au projet d’un promoteur qui veut faire pousser 152 appartements et maisons dans le parc du château Springuel, entre la ville et Tihange. Même si le château et ses abords seront préservés, ils jugent tout de même ce projet disproportionné.

Racheté par ce promoteur, le site est immense, le terrain de 8 hectares fait plus d’un kilomètre de long.

"C’est vaste mais uniquement en apparence, estime Virgil Declercq, président de l’asbl Communauté Historia. La zone constructible ne représente que la moitié. Autant de logements ainsi concentrés, oui ça fait beaucoup ! Cela aura un impact sur le confort des riverains et sur la circulation, et cela nécessitera sans doute une adaptation des voiries. La ville de Huy a besoin de logements neufs mais il ne faut pas les créer sans tenir compte du voisinage."

De son côté, le promoteur, Houyoux Construction, n’estime pas ce projet de 152 logements disproportionné mais précise qu’il s’agit d’une base de travail.

Une réunion d’information préalable au dépôt de permis et à l’enquête publique est d’ailleurs prévue le 12 novembre. Si tous les feux passent au vert, le chantier pourrait débuter en 2023 et prendre 3 à 4 ans.