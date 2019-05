A Herve, une ASBL aide les personnes précarisées à trouver un « Toit »

C'était il y a 25 ans: une poignée de bénévoles de la région verviétoise décidait d'aider les réfugiés qui fuyaient la guerre au Kosovo, de les accueillir, de les loger, et de les aider au quotidien.

Depuis, ces bénévoles ont créé une ASBL. Son nom: « le Toit ». Et actuellement, elle aide plus généralement les personnes précarisées. Danielle Simon, la porte-parole de l'association: «L'ADN du « Toit », c'est de fournir un toit, d'être un intermédiaire entre un propriétaire qui a un toit et qui y tient, et un locataire qui trouve très difficilement un logement parce que ses revenus ne sont pas réguliers et sont très faibles. Le propriétaire fait confiance au Toit parce que, grâce au Toit, il a la sécurité. Il va retrouver son bien en bon état. Et il sera payé chaque mois. Le locataire, lui, est suivi tout au long de son parcours avec nous qui dure maximum trois ans, au cours desquels l'accompagnement est tous azimuts. On les prend vraiment par la main, mais le but est que, trois ans après, ils puissent se débrouiller sans nous. Actuellement, l'ASBL gère une vingtaine de logements, ce qui représente 65 personnes hébergées» .

Un grand gala de magie est d’ailleurs organisé ce samedi à l'Harmonie à Verviers à 20H pour soutenir cette association « Le Toit ».