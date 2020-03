A Herve, l'asbl Arvia lance un appel à la population: "réservez-nous vos vieilles photos"!

En cette période particulière de confinement, nombreux sont celles et ceux qui ont décidé d'enfin se lancer dans le rangement, tant de fois reporté, de leur habitation. Dans la cave, dans le grenier, dans certaines armoires et certains tiroirs que l'on n'ouvre plus jamais, se sont souvent amoncelés des tas d'objets dont on avait oublié l'existence. Quand on range, on trie et l'on jette...trop vite parfois. Si vous habitez la commune de Herve ou une de ses entités et que vous remettez la main sur de vieilles photos, cela pourrait peut-être intéresser l'asbl hervienne Arvia, dont Alain Fafchamps est le président." Notre asbl a pour but de conserver et de diffuser le petit patrimoine médiatique de la ville de Herve et ses villages, c'est-à-dire des photos, des cartes postales et tout autre document qui relève de la vie quotidienne à Herve et alentours". Arvia voit le jour en 2016 lorsque Alain Fachamps récupère près de 15.000 documents-négatifs, photos-provenant des archives d'Etienne Marbaise, un photographe qui a pris des clichés de Herve entre 1927 et 1980, soit 53 ans de souvenirs. A ce jour, le site de l'asbl dispose de plus de 22.000 photos et documents, grâce à l'apport de collectionneurs et de particuliers.

Ne jetez pas vos vieilles photos

Alain Fafchamps a dernièrement lancé un appel sur Facebook ainsi que sur le site de l'asbl: " C'est le temps d'aller jeter un oeil dans votre cave, dans votre grenier. Vous y retrouverez peut-être de vieux cartons, de vieilles boîtes à chaussures dans lesquels se trouvent d'anciennes photos qui seraient susceptibles de compléter la collection d'Arvia. Si c'est le cas, lorsque les mesures de confinement ne seront plus de mise, nous scannerons les documents avant de vous les restituer". N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'asbl https://www.arvia.be/archive/ Un site qui se visite comme lorsque l'on feuillette un album photo.