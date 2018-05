À Herve et dans toute la Province, recensement de tous les numéros d'habitation

C'est une démarche qui peut surprendre, à Herve, depuis quelques jours, des agents communaux arpentent les rues de la commune muni d'un appareil photo. Leur mission consiste à recenser tous les numéros d'habitation des rues de la commune.

Une consigne européenne

Ce projet s’inscrit dans le cadre d'une directive européenne. C'est donc une obligation.

En Province de Liège, excepté à Hamoir, les 83 autres communes utilisent déjà ce système où sont en phase de test.

L'objectif, c'est de constituer une base de données d’adresses plus fiables, qui pourra servir aux services de secours pour atteindre plus précisément une adresse car le système utilise le GPS. Cela sera également utile à d'autres organismes publics. Comme l'explique, Marc Hotermans, chef du service population à Beyne-Heusay, où le recensement est toujours en cours. "Les services postaux, par exemple, vont pouvoir avoir également cet avantage de pouvoir identifier clairement les différents destinataires. Au niveau environnemental, si nous avons un problème de pollution sur la Meuse du côté français, nous allons pouvoir identifier les différents bâtiments et les différents suivis qui auraient un impact tout au long de la Meuse. Donc, là toute la gestion géographique et géomatique va permettre une centralisation au niveau européen et améliorer certaines informations".

Ce recensement des numéros de rues, est un véritable travail de fourmis. A l’échelle de la Wallonie, il y a environ 61.000 rues et... 1.000.840 adresses .

