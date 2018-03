A Herstal, l'inévitable aurait-il pu être évité ?

Au lendemain de la découverte d'un double meurtre d'une dame d'origine turque et de sa mère, un mandat d'arrêt international a été lancé à l'encontre du principal suspect, l'époux de la plus jeune des victimes. Il est originaire d'une province anatolienne, et la justice liégeoise craint qu'il n'ait déjà quitté le territoire belge, pour se réfugier dans cette région.

L'affaire suscite des remous, là-bas. D'abord, dans le village d'où proviennent les deux femmes, dans le nord-est du pays. Et puis, dans une édition de ce dimanche, le quotidien populaire Millyet évoque ce drame, à grand renforts de détails. Et il insiste lourdement sur le climat d'extrême tension au sein du couple, marié religieusement depuis quelques mois seulement. Des faits de coups auraient été rapportés à la police. Ni les autorités herstaliennes ni le parquet du procureur du roi ne confirment ces éléments.

Mais, dans l'entourage très proche de cette famille, plusieurs témoins de façon concordante parlent de harcèlements à répétition, et de violences conjugales quasiment hebdomadaires. Des menaces très précises envers des membres de l'entourage sont également rapportées. Et dès lors, il est permis de s'interroger: le principe de la tolérance-zéro envers ce genre d'agissements a-t-il été respecté ? Dans l'agglomération liégeoise, tout le monde garde en mémoire la disparition d'une jeune étudiante française, tuée par un délinquant sexuel, alors qu'elle avait en vain alerté les forces de l'ordre.

Dans cette triste histoire, la priorité, c'est évidemment d'appréhender l'individu en fuite. Mais tôt ou tard, la question de la manière dont la sécurité de ces personnes a été correctement ou non assurée va devoir trouver une réponse.