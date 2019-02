A Grâce-Hollogne, il n'y toujours pas de majorité, et le temps presse !

Près de 4 mois après les élections communales, c'est toujours le blocage total à Grâce-Hollogne ! En majorité absolue depuis plus de 100 ans, le PS local est divisé en 2 clans qui se livrent une véritable guerre de tranchées : celui de l'inamovible bourgmestre sortant, Maurice Mottard, et le clan de l'échevin sortant Manuel Dony.

Au niveau de la Fédération liégeoise, toutes les tentatives de pacification ont échoué jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est le comité fédéral du PS qui examinera la question. Si les 2 clans s'entêtent, ce comité fédéral a le pouvoir de lancer un processus disciplinaire, processus qui pourrait aboutir à l'éviction des conseillers communaux qui ne signent pas le pacte de majorité.

S'agit-il d'un simple conflit d'idées ou d'un véritable conflit de personnes entre Maurice Mottard et Manuel Dony ? "En faire un simple conflit de personnes, ça devient redoutable", estime Manuel Dony. "Ca voudrait dire que Maurice Mottard utilise l’exécutif communal comme un jardin familial, où il coupe les arbres à sa guise, où il en plante d’autres. Il y a eu des élections, il y a une démocratie à faire respecter".

Mais il y a urgence: Une solution doit être trouvée d'ici le 16 février, date à laquelle la Région wallonne pourrait alors mettre la commune sous tutelle et envoyer un commissaire, une belle-mère, pour gérer la localité. Ce qui serait un fameux désaveu. Manuel Dony tient tout de même à relativiser :" Même si je suis bien conscient que cela va donner une image peu reluisante de la façon dont nous gérons cette après-élection, le commissaire, ce n’est quand même pas le diable ! C’est quelqu’un qui viendra assurer le fonctionnement de la commune pour nous laisser le temps de dégager une solution "

Nous avons bien sûr aussi contacté Maurice Mottard, mais il se refuse à toute déclaration. Il confirme tout de même que le blocage est total, et qu'un accord entre tous les élus socialistes est actuellement impossible -ce sont ses mots-. De source sûre, Maurice Mottard n'exclut toujours pas de former une courte majorité alternative avec les humanistes, le MR et Ecolo. Voilà qui n'est pas pour apaiser les tensions dans la maison rouge !