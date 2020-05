A Géromont (Malmedy), l'organisation de l'école a été repensée

Au-delà de la crainte légitime des enfants et de leurs parents, la rentrée scolaire très partielle de lundi, réservée aux élèves de 6ème primaire et des 6èmes et 7èmes secondaires impose également de nombreuses contraintes d'organisation pour les directeurs et les enseignants. En fait, c'est l'ensemble de leur établissement scolaire qui doit être repensé pour répondre aux mesures drastiques liées à la phase 2 du déconfinement. Nous avons pris comme exemple une école de milieu rural, celle de Géromont, qui fait partie de l'enseignement communal primaire du grand Malmedy; un superbe et nouveau bâtiment situé sur les hauteurs de la ville, à l'orée d'un joli bois. Ici, directeur, enseignants et personnel d'entretien ont réorganisé l'école en vue du retour des élèves, en respectant jusqu'au moindre détail la circulaire de la Fédération Wallonie Bruxelles. Aiguillage et contrôle

A l'extérieur de l'école, le directeur aiguillera les élèves - © RTBF Philippe Collette Lundi, le directeur Dany Noël lui-même aidé d'un enseignant assurera "l'aiguillage" des élèves et fera aussi barrage aux parents, lesquels ne pourront absolument pas pénétrer dans l'enceinte de l'école et devront être masqués : "comme nous avions déjà des élèves en garderie, explique Dany Noël, avec la rentrée des classes des 6èmes primaires, nous organiserons deux flux ; les primaires partiront sur la gauche, les enfants en garderie sur la droite, chaque groupe ayant son entrée ; idem à la sortie. Personne ne se croisera." Une fois entrés dans le bâtiment, les élèves subiront un contrôle sanitaire sous forme de prise de la température à distance avant une séparation garçons et filles, six dans une classe, six dans une autre. Dans chaque classe, il a fallu veiller à la distanciation: " tout le mobilier a du être bougé : l'enseignant aura bien ses 8 m² autour de lui et les élèves en moyenne 4 m² d'où la mise en place spéciale des chaises et tables qui ont été éloignées l'une de l’autre ; des tables ont été rajoutée autour du bureau de l'enseignant pour arriver à ses 8 m²", explique encore Dany Noël. Gel, consignes écrites et... masques

Les consignes sanitaires sont rappelées dans toute l'école - © RTBF Philippe Collette Les règles sanitaires de base sont bien évidemment rappelées à l'aide de consignes écrites apposées dans les couloirs, les classes, les lavabos et les entrées. Une information particulière s'est portée sur l'exigence de se laver les mains à l'eau et savon ou au gel hydroalcoolique présent un peu partout dans l'établissement, mais aussi dans quelles circonstances (après être passé aux toilettes, après une toux ou un éternuement, etc.); et puis bien sûr, le port du masque a retenu toutes les attentions: " tout le monde sera masqué, directeur, enseignants, élèves et personnel d'entretien, poursuit Dany Noël; pour se fournir en masques, nous avons voulu prendre nos précautions; nous n'avons pas attendu l'arrivée des masques fournis par la Fédération dont la distribution est prévue ce dimanche matin à Malmedy; par prudence, nous avons demandé à des bénévoles de fabriquer des masques; ils sont prêts et donc aucun souci d'approvisionnement." Vinciane Warland fait partie de ces bénévoles: "je suis couturière à la retraite, dit-elle, on m'a demandé si je pouvais fabriquer des masques, ce que j'ai accepté; j'en ai réalisé près de 600 pour l'école mais pas seulement; ça m'a demandé de longues heures de travail!" Tout le monde s'y est donc un peu mis dans cette nouvelle aventure qui sera le dernier soubresaut de la carrière du directeur car ... il sera pensionné fin août: " je termine en force! " conclut-il.

Retour dans les écoles sous haute protection (JT du 13/05/2020) Retour dans les écoles sous haute protection - JT 19h30 - 13/05/2020 Voici les dates concernant la reprise des écoles : 18 mai, 6e primaire, 6eme et 7e secondaire. Le 25 mai, 2e primaire, 2e secondaire. Plusieurs écoles du côté de Charleroi, mais aussi du côté de Liège n'organiseront pas la reprise des cours lundi. Certains directeurs et Bourgmestres n'ont pas pu répondre aux critères de distanciations dans les écoles. Certains craignent de ne pas avoir les masques. La semaine prochaine, malgré tout, la majorité des écoles sera prête.