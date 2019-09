A Flémalle, une cinquantaine de congressistes ont fondé La Droite Populaire

Cette nouvelle formation ambitionne de rassembler les décombres de toutes les listes "à la droite des réformateurs", qui ont subi un cuisant échec, au scrutin de mai dernier. Selon le coprésident Aldo Mungo "ces élections ont pris des allures référendaires sur la question de l’immigration : les quatre parlementaires qui ont voté contre le pacte de Marrakech ont perdu leur siège ; il faut en tirer les conséquences, et présenter à l’opinion publique un programme où il est question d’identité et de nationalité, mais pas seulement…" Et de souligner à quel point les slogans de Mischaël Modrikamen, en fin de campagne, ont tourné à la caricature.