A Esneux, le restaurant l'Air de Rien accueille des apprentis en manque de pratique

Voilà des mois que les cafés et restaurants sont fermés. Des mois aussi, que les apprentis en hôtellerie-restauration, n’ont pas vraiment pu faire de stage. A Esneux, le restaurant l’Air de rien a accueilli pendant deux jours quelques élèves de l’Institut Notre Dame de Heusy, dans ses cuisines. Leur mission : éplucher, couper, émincer, bref préparer le terrain, pour les menus à emporter de la fête des mères.

Stéphane Diffels, le Chef, donne les dernières instructions aux six élèves qui viennent lui prêter main-forte. Dans quelques semaines, ces étudiants de 7e année seront diplômés. Pourtant, cela fait bien longtemps qu’ils n’ont pas mis les pieds dans une vraie cuisine de restaurant. Ces derniers mois, impossible pour eux de faire des stages.

Sans service en salle, on ne peut pas leur apprendre le stress

Ce sont les professionnels qui venaient dans leur cuisine école. "Les chefs venaient nous faire des démonstrations à l’école, mais ça n’est tout de même pas la même chose que d’être dans une vraie cuisine, dans un vrai restaurant", déplore Anthony, un chou-rave à la main. "C’est vrai qu’ils ont pratiqué de façon très succincte et pas comme nous, on l’aurait souhaité," reconnaît Elisabeth Majis, l’une de leurs professeurs. "On a dû se réinventer. A Noël on a fait des coffrets de thés, avec des gelées. Ils avaient dû concevoir les recettes. Pour Pâques, ils ont préparé des box apéritives. Mais ça n’est pas vraiment le travail d’un restaurateur."

Ce qui manque le plus à ces élèves, c’est le contact avec les clients. "Sans service en salle on ne peut pas leur apprendre le stress d’un service, le stress de la réaction de la clientèle", déplore la professeure. "En restaurant, on peut voir la réaction sur le visage des clients quand on leur sert un joli plat", renchérit Anthony. "Ici les gens prennent leur plat et le déballent chez eux".

"Les annonces pleuvent, les restaurateurs cherchent du personnel"

Un retard que les élèves devront donc rattraper sur le tas. Faut-il vraiment s’inquiéter de ce manque de pratique chez ces futurs diplômés ? Leur professeur se veut rassurante "On peut constater que les annonces pleuvent parce que les restaurateurs cherchent du personnel. Je pense que beaucoup de personnel s’est écarté de la restauration suite au confinement. Maintenant, c’est leur engouement et leur motivation qui vont faire la différence". Ces élèves de 7e espèrent encore qu’ils pourront faire un ou deux stages avant la fin de l’année scolaire, histoire de se faire la main.