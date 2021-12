A Droixhe, le traiteur vietnamien Phuong Huy investit et a grand appétit !

Cela fait 35 ans que le traiteur Phuong Huy est installé à Droixhe et propose des plats à emporter. Il est en train d'aménager un nouvel atelier pour s'attaquer au marché de la grande distribution. Cette véritable success story familiale a pourtant débuté dans des circonstances assez douloureuses. "Lors de l'exode qui a suivi la guerre du Vietnam, ma famille a fui à bord d'embarcations de fortune - les "boat people". Il y a eu des naufrages. Mon frère et ma tante y ont perdu la vie", se souvient Thanh Huy, qui gère désormais le commerce.

En 1986, la famille désormais installée à Droixhe vend ses premiers plats asiatiques à emporter. Nouvelle génération, nouvelle "recette": Le traiteur propose désormais des plats sous vide dans les rayons de différents magasins partenaires. Une simple "mise en bouche" car grâce à son nouvel atelier qui sera opérationnel pour les fêtes, il compte tripler sa production, avec comme cible les supermarchés: "J'ai constaté qu'il n'y avait très peu de produits artisanaux asiatiques dans les grandes surfaces. Alors je me suis dit: pourquoi pas nous ? D'ici trois ans, grâce à ce nouvel atelier de production, j'espère fournir 2500 à 3000 plats préparés sous vide par semaine", précise Thanh Huy.

Les nouilles sautées au boeuf, c'est toujours le 135 !

Mais le "petit" traiteur vietnamien continuera encore de proposer des plats à emporter dans son enseigne de Droixhe. Et en 35 ans, comme chez la plupart des traiteurs et restaurants asiatiques, pour commander, rien n'a changé: Pour avoir des nouilles sautées au boeuf, ici, on demande toujours le 135 !