A Donceel, la difficile reconversion d'un château hesbignon en discothèque

Le château de Chestret, qui date popur l'essentiel du XVIIème siècle, c'est une demeure seigneuriale, flanquée d'une cour de ferme à laquelle une tour porche donne accès. Depuis cette époque, le domaine est resté aux mains de la même famille, qui désormais gère les lieux sous la forme d'une société coopérative. Il faut évidemment de l'argent pour l'entretien du site, et une aile, une ancienne grange, a été reconvertie en discothèque, ou plutôt en salle des fêtes. Mais sans permis d'exploiter....

Au fil du temps, les habitants des alentours ont fini par s'en plaindre. C'est que les visiteurs ont pris l'habitude de se parquer sur la place du village, juste à côté, et que des noceurs qui sortent aux petites heures de la nuit, ça fait du bruit. Sans parler des véhicules garés, de façon sauvage, en voirie... Le bourgmestre a tenté de jouer les bons offices. Et un arrangement a été trouvé: limiter le nombre de soirées à une par mois, et surtout aménager, à l'arrière de la propriété, une centaine d'emplacements pour voitures. Mais voilà: à l'arrière, selon le plan de secteur, c'est un parc, et dans un parc, il faut une dérogation pour créer une aire de stationnement automobile. Voici un an et demi, la région wallonne a délivré une autorisation. Mais sur recours d'un voisin, le conseil d'état vient de l'annuler. Il est interdit de modifier une zone d'espaces verts, sauf pour l'entretenir ou l'embellir. Ce n'est pas le cas, et le ministre de l'environnement a, en quelque sorte abusé de son pouvoir discrétionnaire. Le calme règne, aux abords du château de Donceel....