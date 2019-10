A Chôdes (Malmedy) un projet d'antenne GSM inquiète les habitants

Une antenne GSM de 36 mètres de haut, équipée de 9 émetteurs. C’est ce qui attend les habitants de Chôdes à Malmedy. L’antenne sera installée par Telenet, chemin des écoliers. Une enquête publique est ouverte et des habitants s’opposent au projet.

Ils jugent l’antenne trop proche des habitations (une cinquantaine de mètres) et surtout trop proche de l’école maternelle et primaire du village. Leur inquiétude : les ondes produites par ces émetteurs et leurs effets, dont on sait finalement peu de choses. "Nous avons très peu d’informations et des informations contradictoires", estime Michaël Schaus, dont les fenêtres donnent sur la future antenne. "Je pense donc que le principe de précaution s’impose ici. Ces ondes électromagnétiques, même si c’est à faible dose, seront émises 24 heures sur 24."

Autre préoccupation l’aspect esthétique. "Un coup de couteau dans le paysage", juge Xavier Dannemark, un autre riverain. Enfin les habitants du village s’inquiètent pour leurs biens immobiliers qui pourraient perdre de la valeur, "une dévaluation de plus de 20%", pour les habitants les plus proches.

L’enquête publique se termine lundi. La commune rendra ensuite un avis consultatif à la région wallonne, qui décidera d’accorder ou non le permis.