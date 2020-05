A Baelen, les élus se déconfinent

L'heure est aussi au déconfinement pour les conseils communaux. Dans l'est de la province, c'est Baelen qui a ouvert le bal ce lundi soir.

Mais impossible de se réunir dans la salle du conseil communal, trop petite pour respecter les distances de sécurité. Bien plus vaste, le foyer culturel a fait l'affaire. Une "rentrée des classes" après les deux conseils communaux annulés en mars et avril. "Ca s'est très bien passé" estime Maurice Fyon, bourgmestre de Baelen. "On avait prévu une désinfection des mains et le port du masque à l'entrée de la salle de réunion, une distance de 2 à 3 mètres entre les pupitres où avaient pris place les conseillers communaux. Et ils ont été de bons élèves !".

Le déconfinement du conseil communal représente un vrai enjeu démocratique car depuis l'annulation des réunions pour cause de Covid-19, le collège décidait seul. Les élus peuvent de nouveau exercer pleinement leur rôle de contrôle sur les autorités communales.

Dans cet arrondissement, c'est Stavelot qui emboîtera le pas à Baelen mercredi. Les élus se réuniront dans un hall omnisports. De quoi, peut-être, muscler les débats !