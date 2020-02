A 77 ans, Greet André donne encore des cours de gym

A 77 ans, elle est d'une souplesse à faire pâlir d'envie les adolescentes. Une passion pour la forme que Greet André, flamande d'origine, partage depuis plusieurs décennies. Chaque mardi, une cinquantaine de femmes vient assister à son cours de gym, en région liégeoise. Une vraie fierté pour cette sportive de caractère: "Ça m'apporte un bien être personnel. Ça me fatigue aussi. Dans l'heure qui suit, je suis un peu molle, mais ça m'apporte de la souplesse, une envie de continuer, et d'avoir déjà des projets pour la semaine prochaine. Quand on s'occupe des autres, on ne pense pas à ses propres bobos. Pour moi c'est ça le secret".

La gym lui permet de rester en forme et de garder toute sa souplesse. - © RTBF Elle est extraordinaire Et ses élèves semblent ravies: "Elle est extraordinaire. Je l'ai connue comme kiné, moi-même ayant été pédiatre dans la commune. Elle est efficace dans tout ce qu'elle fait dans sa vie. Et avec un charisme, une vitalité, un amour des autres qui est remarquable". "Le cours est vraiment très bien. Il est destiné à des personnes d'un certain âge et elle est très attentive au fait que chacun peut avoir des petits problèmes physiques. Et ça fait du bien de venir toutes les semaines". Greet André donne cours depuis 1970. A l'époque, la pratique est peu courante. Elle doit donner cours là où elle peut. Au départ dans un garage et même dans une église.

Greet se souvient des années 80. - © RTBF Cinquante ans plus tard et une salle plus confortable, elle est toujours là: "J'arrêterai quand la santé ne le permettra plus, ou quand je commencerai à ne plus savoir qui est qui, ou conduire la voiture pour venir jusqu'ici. Quoi que je pourrais le faire à pied, mais je suis parfois paresseuse" plaisante la septuagénaire. Chaque semaine, son cours affiche complet. La demande est là. Alors mardi prochain, même si elle est un peu malade, elle sera comme toujours au rendez-vous.

