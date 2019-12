A 22 ans, ce jeune amaytois, installé en France depuis trois ans, produit son propre vin

Ce jeune amaytois a quitté les bords de Meuse à 19 ans pour se lancer dans la culture de la vigne en France. - © DR

Lorsqu'il arrive à Cascastel-des-Corbières, dans le département de l'Aude, Adrien Tyou a seulement 19 ans quand il épouse la profession de vigneron: "Je venais en vacances dans la région. J'ai rencontré pas mal de vignerons. Et finalement, pendant les vacances, j'allais travailler avec eux, j'allais apprendre à tailler la vigne, faire les travaux à la vigne au printemps. On m'a proposé une exploitation à reprendre. Elle était plutôt viable. On a fait toutes les démarches, tout est passé, et je me suis installé assez rapidement".

66.000 bouteilles par an

Après les vendanges, Adrien Tyou travaille seul dans ses vignes. Pour l'instant, il est occupé à tailler: "La taille, ça va nous occuper jusqu'au mois de mars, avant que la vigne commence à re-débourrer, c'est-à-dire à refaire ses bourgeons et repartir pour une nouvelle saison. La taille, ça prend à peu près une semaine pour faire un hectare".