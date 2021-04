A 16 ans, ce Liégeois est déjà manager en jeux vidéos: il recrute pour Fortnite

C'est certainement un des plus jeunes manager du pays. Agé de 16 ans, Cédric habite à Beaufays. Passionné de jeux vidéos en ligne, il est en effet devenu manager e-sport. C'est l'équivalent du directeur sportif en football. C'est lui qui recrute les joueurs et les coaches, pour un jeu en ligne en particulier, Fortnite, un des plus populaires au monde

"Si un joueur nous intéresse, on le contacte, souvent via Twitter. On négocie la durée du contrat, le salaire -généralement entre 50 et 200 euros par mois". Et en bon manager, Cédric se préoccupe aussi du bien-être de ses joueurs: "On leur conseille de faire des pauses, d'aller dormir à des heures raisonnables, de manger équilibrer, des choses élémentaires qu'on demanderait à n'importe quel athlète car c'est ce qu'ils sont'".

Des athlètes qu'il recrute en ligne, dans l'Europe entière, pour participer à des compétitions qui peuvent rapporter jusqu'à 300 mille euros. "On a un joueur qui vient de République d'Irlande, un autre de Suède, un autre encore de Finlande. Ils ont entre 15 et 19 ans".

Ce jeune manager collabore avec une société française spécialisée dans les jeux vidéos en ligne. Pour l'instant, à titre bénévole. Mais son diplôme secondaire en poche, il compte lui aussi être rémunéré, remporter des cash prizes comme disent les gameurs.