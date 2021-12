90.000 euros pour organiser 10 spectacles pour remonter le moral des sinistrés

Souffler, rire, se changer les idées et offrir un peu de réconfort aux victimes des inondations : c’est l’objectif de dix projets qui auront lieu dans neuf communes sinistrées. Des évènements et spectacles mis en place grâce à 90.800 euros de dons récoltés par la Fédération des Professionnels de l’Humour et par la Fondation Roi Baudoin.

Les inondations ont ravagé la province de Liège, mais entamé le moral de nombreux sinistrés. Pour leur apporter un peu de réconfort, des humoristes belges et français se sont emparés d’une mission : leur offrir des moments de convivialité et de réconfort. C’est ainsi que fin août, ils organisaient le Gala Solida’Rire au bénéfice des victimes des inondations. Parmi les humoristes ayant répondu présent Alex Vizorek, Guillermo Guizz, Les Frères Taloche, PE, Jérôme de Warzée, Virginie Hocq, Richard Ruben, Bruno Coppens, Florence Mendez ou encore Renaud Rutten. Un évènement qui a permis de récolter 62.000 euros. Ce montant a été complété de 29.000 euros par la Fondation Roi Baudoin afin de déployer neuf nouveaux évènements à Theux, Pepinster, Liège, Trooz ou encore à Rocherfort.

L’aperçu des spectacles est disponible ici. Ils auront tous lieu avant la fin avril 2022.