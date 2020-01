Pourquoi le prix des œufs a augmenté en 2019 ?

En 2019, la boîte d’œufs a augmenté de 20%. A Thisnes, près de Hannut, les poules de Norbert Vromant pondent environ 85.000 œufs par jour. Le producteur confirme l’augmentation du prix : "La demande a augmenté. L’offre est moindre étant donné qu’en Belgique, nous avons eu un peu de grippes aviaires dans le Nord. On a dû réduire le cheptel, que ce soit en élevage ou en poules pondeuses. La canicule a été un facteur qui a aussi porté préjudice à la production. Et pour terminer, l’importation de la Pologne qui est moindre qu’avant".

En 2017, l’exploitation de Norbert Vromant a été touchée par l’affaire du Fipronil. Cette augmentation met un peu de beurre dans les épinards de la société. "Après une crise de Fipronil, ça fait beaucoup de bien surtout que nous avons quand même perdu pas mal d’argent. Si on devait estimer les pertes, elles s’élèveraient à plus de 3 millions et une année sans production", relate Norbert Vromant.

L’augmentation touche autant la ménagère que les entreprises qui utilisent des œufs dans leur production.