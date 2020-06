700 personnes réunies à Liège, en hommage à George Floyd

"Black lives matter", "I can't breathe", quelques-uns des slogans scandés par les manifestants - © RTBF

La sensibilité n’a pas de frontière

" Qu’on vive à Liège, Kuala Lumpur ou Tokyo, la sensibilité n’a pas de frontière ", soutient Mata, un manifestant. " Aujourd’hui il est normal de témoigner notre solidarité avec la famille de la victime ".

Pour lui, comme pour beaucoup d’autres, ce rassemblement est aussi l’occasion de dénoncer un racisme au quotidien. " Evidemment, ça m’est déjà arrivé de sentir du racisme venant de policiers mais pas seulement. A l’école, venant de professeurs ou de camarades de classe… En général ça n’est pas un racisme politisé mais c’est dû à l’ignorance. "

Un ressenti que partage Alya, une très jeune manifestante. " J’ai une maman blanche et un papa noir. En tant que fille à moitié noire je sais que je devrais deux fois plus me battre qu’une fille blanche pour obtenir les mêmes privilèges et ça m’attriste beaucoup. Ça n’est pas une impression c’est une réalité. "

I can’t breathe

Les manifestants ont observé une minute de silence, en hommage à George Floyd. Ils ont ensuite posé un genou au sol en scandant " I can’t breathe ", " je ne peux pas respirer ", les dernières paroles de la victime.

Pour finir, quelque 300 personnes ont pris la direction du palais de justice de Liège, malgré l’interdiction de défiler. La manifestation s’est déroulée dans le calme, sans débordement.