7 hôpitaux liégeois et le site de Bierset pour vacciner la "première ligne" dès le 23 février.

Les médecins généralistes, les dentistes, les aides-soignants, les pharmaciens, les kinés, les ambulanciers, …, ceux que l’on nomme "la première ligne" auront bientôt accès à la vaccination. Ce sera pour le 23 février. Et c’est un nouveau dispositif qui se met en place.

En région liégeoise, ce sont principalement les hôpitaux qui sont concernés : 7 hôpitaux de la province procéderont à ces vaccinations : l’hôpital de Huy, de Malmedy, de Verviers, le Bois de l’Abbaye à Seraing. Pour Liège, ce sera la Citadelle, la clinique André Renard et le Mont Legia (CHC).

Il avait été question d’un centre de vaccination à l’aéroport de liège, là où il y a actuellement le centre de testing. Et cela reste d’actualité.

Bierset fera office dès ce 23 février de centre de vaccination pilote, une phase de test grandeur nature avant le démarrage de la vaccination grand public.

Une invitation personnalisée pour deux sites

Concrètement les personnes concernées recevront un courrier (et un mail pour ceux qui en ont). Une invitation donc, avec un numéro de vaccination et l’indication de deux sites proches de leur domicile. Avec ce document, il sera possible de prendre rendez-vous.

La vaccination se fera en deux temps : d’abord les généralistes, les infirmiers et infirmières et les dentistes. Avec priorité aux plus de 50 ans.

Et dans un second temps, les ambulanciers, les pharmaciens, les kinés, les sages-femmes etc., également avec priorité aux plus de 50 ans. Les invitations parviendront aux personnes concernées environ une semaine avant la période fixée pour la vaccination.



En Wallonie, 120.000 personnes sont concernées par cette étape de vaccination