59 euros la journée, repas compris: à Liège, un hôtel loue ses chambres en journée aux télétravailleurs

Dans cette crise sanitaire et économique, tous les secteurs cherchent à se réinventer. A Liège, une chaîne d'hôtels propose à ses clients de louer une chambre à la journée pour pratiquer du télétravail. Un lieu calme, car on le sait, ce n'est pas toujours facile de travailler depuis la maison.

La chambre d’hôtel est confortable mais les clients ne sont pas en vacances. Ils ont choisi de passer une journée à télétravailler en dehors de chez eux pour diverses raisons, notamment pour trouver un peu de tranquillité. Laurence Nelis, architecte: "A la maison, je ne suis pas la seule en télétravail, il y a aussi des enfants en vacances, et ici, c'est vraiment une atmosphère calme, différente, ça nous sort du cadre, on n'a aucune contrainte, rien d'autre à penser finalement qu'à ce qu'on a à faire, c'est très reposant en charge émotionnelle et en charge de travail".

Philippe Vanderroost est assureur. Il a surtout choisi de venir travailler dans cet hôtel, situé au centre-ville de Liège, pour faciliter ses déplacements: "Comme je fais beaucoup de visioconférences, ce n'est pas facile non plus d'être présent au bureau ou à domicile, et comme en plus j'ai des rendez-vous sur Liège, ça me permet d'allier le calme du travail et un bel environnement tout en étant très proche de mes clients ici au centre-ville de Liège. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous dans une des rues avoisinantes, je vais pouvoir faire ma visite à pied et revenir ici. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en bénéficiant de l'espace de travail ici, on a en même temps notre repas de midi".

Prix de la chambre pour une journée, 59 euros, repas compris. L'hôtel a décidé de proposer ce service pour continuer à attirer les clients beaucoup moins présents pendant ce confinement. Marco Wohrmann, directeur général des hôtels Van der Valk Liège et Verviers: "On a dû revoir et se remettre en question sur les moyens de travailler. Le modèle classique qu'on connait avec hôtel, restaurant et séminaires ne fonctionne pas, ce n'est pas toléré, ce n'est pas enclin par rapport à cette crise. Du coup, on s'est revus différemment et on a lancé différents concepts".

Et même si les concepts originaux comme celui-ci séduisent, ils ne suffisent pas à combler les pertes. L'hôtel, qui a l'habitude d'afficher complet, n'est aujourd'hui occupé qu'à 20% de ses capacités.