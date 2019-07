54ème édition des Vacances Théâtre de Stavelot: ouverture ce vendredi soir avec Francis Huster

L'image de Pol Deranne, décédé à 87 ans le 14 juin dernier, hantera sans doute l'esprit des festivaliers ce vendredi soir à l'abbaye de Stavelot, lors de l'ouverture officielle des 54èmes Vacances Théâtre de Stavelot. Tous salueront le fondateur des VTS en 1965 dont il avait abandonné la direction voici 5 ans. Les plus anciens se souviendront de la silhouette menue de l'ancien directeur du théâtre de l'Etuve à Liège, arpentant les différentes salles de l'abbaye, en particulier ses magnifiques caves voûtées. Pol Deranne a dirigé les VTS durant 50 ans.

Mais comme on dit dans le milieu des arts et du spectacle, the show must go on: ce vendredi marquera donc le coup d'envoi du festival. Ce sera alors parti pour 10 jours de programmation que le directeur artistique Serge Demoulin a souhaité la plus éclectique possible.

Un volet théâtre aux thèmes variés

Bien sûr, le théâtre restera très présent dans le calendrier des spectacles, à commencer par ce vendredi sous le chapiteau dressé dans la cour de l'Abbaye qui accueillera ce monument de la scène française qu'est Francis Huster, invité à présenter, seul en scène, son Molière qu'il décrit comme un homme libre osant défier les pouvoirs de l'époque en gardant intactes ses propres valeurs.

Théâtre encore avec la pièce " Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon?" et le très attendu "Frédéric" signé Dominique Breda, lié au personnage atypique de Freddy Mercury (Queen). "Bord de mer" , autre seul en scène avec Magali Pinglaut, relatera l'histoire poignante d'une maman "qui n'a plus personne où aller".

Angelo Bison, révélé au grand public par la série télévisée sur la RTBF "Ennemi Public" dans son rôle glaçant de tueur, s'est lancé le défi de proposer deux pièces différentes en deux soirées consécutives (8 et 9 juillet), tous deux liées au thème de la folie: "L'avenir dure longtemps" , meilleur seul en scène 2016, raconte l'histoire de Louis Althusser, éminent philosophe, qui a étranglé sa femme mais est reconnu non- responsable, ce qu'il conteste lui-même. Dans "Un homme si simple", Angelo Bison campe le personnage de l'auteur belge André Baillon qui a exigé son internement en raison de ses pulsions envers une jeune fille mineure. Serge Demoulin salue aussi le retour de la Comédie française avec deux pièces le même jour: "Les forçats de la route" sur fond de Tour de France édition 1924, et "La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute", une série de textes pondus par l'impayable et regretté Desproges. "Un fait divers" verra Laure Charlier se mettre dans la peau d'une fille sans histoire qui devra faire face aux médecins, policiers, juges, parents et amis. On ajoutera enfin au volet théâtre le solo de Jean-Luc Piraux "En toute inquiétude".

Humour, cirque, musique...

"Nous ne nous confinons pas au seul théâtre, explique le directeur des VTS Serge Demoulin, nous voulons élargir notre public, ouvrir le festival aux familles, en proposant des spectacles de tout style artistique; ainsi il y aura -t-il de la musique, un spectacle de cirque, de l'humour, un spectacle muet, une conférence et une lecture de textes."

La musique sera représentée par l'une de nos meilleurs ambassadrices actuelles, Typh Barrow, dont le concert du 13 juillet est sold out depuis longtemps. Musique encore mais sur le ton de l'humour avec Claude Vonin, 1er prix de violon au Conservatoire de Bruxelles, qui viendra conter l'histoire de son instrument fétiche de la préhistoire à la Renaissance. Le spectacle "Belem and the mekanics" en surprendra plus d'un: l'accordéoniste Didier Laloy et la violoncelliste Kathy Adam seront accompagnés par un orchestre... entièrement mécanique et créé de toute pièce. Il faudra une journée pour le monter!

L'humour sera au rendez-vous avec le one man show de l'humoriste que l'ont dit "mordant", Walter. Dans "Mute", Laurent Dauvillée ne pipera mot mais fera appel à la gestuelle et aux bruitages pour raconter malgré tout une histoire. Le spectacle de cirque " El spectacolo" émerveillera sans doute les familles qui savoureront la prestation d'un couple d'ores et déjà sélectionné pour le 44ème Festival du Cirque de Monte- Carlo en janvier 2020.

Dans un registre nettement plus sérieux, "Nos heures souterraines" est un recueil de témoignages d'habitants de la région de Stavelot qui, lors de la bataille de Stavelot, ont du s'abriter en décembre 44' dans les caves de l'abbaye, là même où quatre jeunes acteurs répercuteront les témoignages. Enfin, le texte très décalé "Anamorphoses " écrit par Colette Régibeau sera théâtralisé par toute une équipe d'acteurs, et le sourcier d'Ardenne Marcel Jeanpierre fera l'objet d'une conférence de Jean-Philippe Legrand.

Et puis, la fête pour la clôture des VTS, dédicacée aux familles: le centre culturel de Stavelot proposera le dimanche 14 juillet la 8ème édition des "Ptits Festarts" autour de l'abbaye; une grande après-midi consacrée au théâtre de rue avec 6 troupes professionnelles, où alterneront acrobaties, poésie et théâtre burlesque, le tout avec accès gratuit!

