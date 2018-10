52 élus PTB dans les communes liégeoises, c'est cinq fois plus qu'en 2012

Presque 13% et demi des voix à la Province, 40 nouveaux élus dans dix communes liégeoises, le PTB semble bien être le grand vainqueur du dernier scrutin. C'est en tout cas lui qui signe la progression la plus forte. Mais le PTB a-t-il les moyens humains d'assumer son succès ?

Cinquante-deux élus PTB dans dix communes autour de Liège, c'est cinq fois plus qu'en 2012. Le PTB progresse partout où il se présente. Pourtant, la majorité des listes PTB étaient incomplètes. Maxime Counet, politologue : "Le PTB pourrait placer plus d'élus, mais peut-être une série d'élus sur lesquels ils auraient moins de prise et en tout cas moins la certitude qu'ils auraient été dûment formés à la manière de travailler du parti".

Encadrer les candidats et les élus

A Oupeye, à Grâce-Hollogne et à Flémalle, les listes PTB étaient incomplètes... et tous les candidats ont été élus. Valérie Heuchamps, tête de liste à Flémalle : "C'était un choix politique de n'avoir que cinq candidats sur Flémalle. Nous sommes un parti de terrain. On n'a pas encore les forces pour encadrer une grosse fraction de conseillers communaux." "Le PTB est un parti qui fonctionne sur la notion d'encadrement" souligne Maxime Counet. "C'est d'ailleurs un terme qui revient souvent dans les interviews des nouveaux élus PTB." "On est vraiment en train de consolider notre section" reprend Valérie Heuchamps. "Donc, ce n'est pas que nous n'avons que cinq membres sur la commune de Flémalle. On a beaucoup plus que ça." "Aujourd'hui le PTB jouit d'une sympathie qui lui permettrait de recruter plus largement. Mais justement en recrutant largement il ne peut pas se permettre ce travail de formation systématique de ses candidats" conclut le politologue.

A Seraing et Herstal, où le PTB est présent depuis plus longtemps, les listes étaient complètes. Le Parti marxiste y place en tout vingt conseillers.