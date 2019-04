Ogeo Fund attaque en justice trois journalistes et leur réclame 500.000 euros

Ces 500.000 euros, c'est la somme qu'Ogeo Fund réclame à trois journalistes, dont David Leloup du Vif-L'express.

David Leloup est celui de nos confrères qui a révélé l'affaire Publifin. Il a aussi écrit une série d'articles sur la manière dont Ogeo Fund gère l'argent des pensionnés liégeois. Ces articles n'ont pas plu à l'organisme. Le fonds de pension a décidé d'attaquer trois journalistes (David Leloup, Tom Cochez et Thierry Fiorilli) devant les tribunaux. Ces journalistes estiment qu'Ogeo Fund veut les faire taire.

L'argent des pensionnés de Publifin

Ogeo Fund, c'est un fonds de pension. C'est l'argent des pensionnés de Publifin, des pompiers de Liège, de l'intercommunale des eaux, de la Province, du CPAS et de la ville de Seraing. Stéphane Moreau en a été le patron. Il ne l'est plus.

Les articles publiés par Le Vif ont montré des interactions entre Ogeo Fund, la N-VA et des investissements immobiliers à Anvers. Il y est question d'argent prêté par Ogeo, de rémunérations élevées, de frais de restaurants, des sommes que facture une architecte proche de Stéphane Moreau et de voyages à Cannes, notamment.

Ogeo Fund considère que ces articles lui nuisent. Il a déposé plainte. "Trois plaintes en quatre mois" précise David Leloup qui s'étonne : "Ce n'est jamais arrivé à un journaliste belge".

Pour l'avocat du journaliste, tout ceci vise à le faire taire : "C'est de l'intimidation !" Comme la somme de 500.000 Euros qui lui est réclamée et qui a pour but de dissuader, dit-il, les autres media d'embrayer sur l'affaire. "De plus, quand les journalistes sont obligés de passer du temps à organiser leur défense, ils ne sont pas en train d'écrire des articles", c'est aussi ça le but enchérit l'avocat : "qu'ils cessent d'écrire sur eux."

La séance de ce mercredi au tribunal va seulement fixer le calendrier. L'affaire ne devrait pas être plaidée avant fin 2020 - début 2021.