4500 participants attendus au Grand Jogging de Verviers

En sport, c'est un incontournable dans le calendrier des courses à pied: le Grand Jogging de Verviers, c'est pour ce dimanche. Un des joggings les plus festifs et les plus populaires du pays, qui en est déjà à sa 38ème édition.

Un jogging de 13 km au parcours inchangé. Rencontre avec Vincent Swartenbrouck, la cheville ouvrière de cette course: "La grande différence avec certains joggings, c'est qu'ici, il y a une liesse populaire, les gens sortent comme pour voir passer le Tour de France, et c'est vraiment gai à voir. On voit que les gens sont installés avec leur petit siège de jardin et qu'ils viennent vraiment pour le spectacle. C'est ce qui fait pour moi l'attrait principal du jogging. Le deuxième, c'est que c'est un jogging qui est aussi tellement populaire que tout le monde veut participer au jogging de Verviers. C'est un peu notre championnat du monde de la région".

Un des moments forts du jogging, c'est sans aucun doute l'arrivée de la course au stade de Bielmont. Vincent Swartenbrouck: "Quand on pénètre dans le stade, il y a une espèce d'euphorie, une espèce de sentiment de plénitude où on se dit: j'y suis arrivé, enfin je vois la ligne. Les quelque cents mètres qui séparent l'entrée du stade à la ligne et au tapis, c'est du sprint total. Avec tous ces gens, on a l'impression d'être un athlète de haut niveau. Et c'est ça je pense qui fait aussi l'attrait de cette course. C'est ce sentiment de partage entre les spectateurs et les participants".

Au total, 4500 participants sont attendus sur l'ensemble des différentes courses. Les joggings pour enfants auront lieu ce samedi à partir de 18h au stade de Bielmont. Le départ du 5 km sera donné dimanche à 13h avant la course-reine, le Grand Jogging et ses 13 km à 15h.

Sachez qu'il est toujours possible de vous inscrire en ligne ou encore le jour-même au stade de Bielmont.