40.000 tickets vendus actuellement pour le Grand Prix F1

Les organisateurs du prochain grand prix de Belgique de Formule 1 sont plutôt satisfaits de l’état actuel des ventes de tickets. L’édition 2021 pourra en effet se tenir en présence du public mais il y aura des conditions à respecter pour pouvoir entrer dans l’enceinte du circuit.

" Il faut savoir que nous avons reporté plus ou moins 20.000 tickets week-end de l’édition 2020 vers l’édition 2021, et nous avons vendu environ 20.000 tickets supplémentaires, donc ça nous fait 40.000 tickets week-end vendus à l’heure actuelle. Vu les conditions actuelles, ce n’est pas mauvais ", détaille Vanessa Maes, la directrice générale de Spa Grand Prix, société organisatrice de l’événement.

Pour entrer dans l’enceinte du circuit, des conditions seront d’applications, notamment le " corona safety ticket " : " Le principe c’est de donner la preuve qu’on est soit vacciné, soit porteur d’un test PCR datant de moins de 48 heures avant l’événement, soit d’avoir une immunité naturelle. Ça veut dire que normalement les gens qui entreront sur le circuit ne seront pas porteurs du coronavirus. Maintenant, il y aura aussi des règles supplémentaires comme le port du masque. On va aussi gérer les flux du public, etc. Et puis on s’adaptera bien entendu aux règles sanitaires du moment ", complète Vanessa Maes.