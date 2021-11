4 mois et demi après les inondations, Trooz a de nouveau un commissariat

Depuis ce lundi matin, le commissariat de Trooz peut de nouveau accueillir la population. Le bâtiment avait été sinistré lors des inondations meurtrières de la mi-juillet. Il baignait dans un mètre d'eau. Impossible de le rénover ou d'en reconstruire un neuf dans des délais aussi courts. C'est donc dans un conteneur que la police a emménagé. Ce module a été placé le long de la Grand Route, juste à côté du commissariat. "On y retrouve tous les services qui étaient au rez-de-chaussée du bâtiment principal: un accueil pour la population, un bureau d'audition, un grand bureau pour les inspecteurs de quartiers et un bureau pour le responsable de service", précise Vincent Braye, chef de corps de la zone Secova.

Durant plus de quatre mois, les policiers de Trooz ont été relogés au commissariat de Beaufays. "Leur travail a fort changé depuis les inondations. Les inspecteurs de quartiers par exemple doivent travailler dans des lieux sinistrés où beaucoup d'habitants sont partis, et ceux qui y sont restés vivent souvent de manière très précaire. Et donc ça n'a pas facilité leur travail, c'est clair", reconnait Vincent Braye. Un travail d'autant plus lourd que certains policiers ont eux-mêmes été sinistrés: "Douze policiers de la zone ont eu leurs maisons fortement détériorées par les inondations".

Deux lignes provisoires ont été activées pour joindre de commissariat de Trooz: le 0476/701468 et le 0476/701484

Dans cette zone de police, deux autres commissariats ont été sinistrés: Celui de Vaux-Sous-Chèvremont, les policiers ont été relogés depuis dans un bâtiment communal. Et celui d'Aywaille, mais après travaux, le poste de police est à nouveau accessible depuis 1 mois.