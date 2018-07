3e Supervue festival à Liège: blues touareg, DJ sets, insectes géants et éclipse de lune

Un festival de découvertes musicales, à un prix abordable, avec des enfants qui jouent dans l'herbe -coupée et jaunie cette année-, au sommet d'un terril et avec un impressionnant panorama sur la vallée mosane... C'est le Supervue festival. La troisième édition aura lieu les vendredi 27 et samedi 28 juillet sur le terril Piron. Environ 4000 personnes sont attendues. Un festival organisé par un collectif qui réussit avec peu de moyens financiers, à présenter une programmation originale avec projections et installations artistiques disséminées sur le terrain du festival.

Dans son décor bucolique sur les hauteurs de Liège, le Supervue festival alternera les genres: de la musique indienne traditionnelle avec le guitariste indien Manish Pingle, le DJ set du duo italo-belge Front de Cadeaux... Eclectique, le Supervue festival mêle musique populaire et sons plus pointus. Avec en vedette samedi, le blues touareg des filles de Illighadad. Elles viennent toutes les trois du Niger.