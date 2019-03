37ème édition de l'opération Coccinelles du 15 au 17 mars

L'opération coccinelle sera de retour pour sa 37ème édition du 15 au 17 mars. Bien connue en province de Liège, elle vient en aide aux infirmes moteurs cérébraux de l'asbl Les Coccinelles à Jemeppe-sur-Meuse.

" L’opération consiste en la vente d’étuis contenant 12 mini-bâtons en chocolat Galler, qui sont vendus au prix de cinq euros dans toutes les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. L’opération servira à acheter un nouveau minibus pour le transport de personnes à mobilité réduite mais aussi pour l’amélioration du cadre de vie de nos usagers ", explique Martial Paulus, le directeur de l'asbl.

" C’est une opération importante pour nous car l’objectif est de ramener 50.000 euros, qui sont chaque fois investis dans des objectifs communs qui servent à l’ensemble des usagers que nous encadrons. Notre centre accueille des infirmes moteurs cérébraux adultes. Il y en a 28 en service résidentiel (qui logent ici toute l’année) et nous avons également un service d’accueil de jour où nous accueillons 15 personnes, avec la particularité que les 28 du service résidentiel et les 15 du service de jour sont occupés en même temps au service d’accueil de jour en journée et en semaine ", détaille le directeur.

15.000 étuis seront mis en vente ce week-end, avec un objectif " zéro retour ".