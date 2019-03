La 32e édition de la The European Fine Art Fair (TEFAF) de Maastricht ouvrira ses portes au public ce samedi 16 mars. Elle se tiendra au MECC de Maastricht jusqu'au 24 mars. Elle est la plus prestigieuse foire d'art et d'antiquités au monde.

La TEFAF, vient de mettre en place une nouvelle politique globale en matière d'expertises pour toutes ses foires. Un "vetting", un examen par un comité d'experts des pièces proposées, a lieu avant chaque foire. Dorénavant, le droit de vote au sein de ces comités est réservé à des experts universitaires, à des conservateurs et scientifiques spécialisés dans la conservation des œuvres et à des historiens de l'art indépendants. Marchands d'art et experts des maisons d'enchères en sont donc exclus.

"Cette évolution nous permet de rassurer encore plus nos clients, en renforçant nos liens avec ces différentes institutions scientifiques et ça nous permet aussi d'éviter le moindre soupçon de conflit d'intérêt commercial au moment des commissions d'expertise.", explique Christophe de Quénetain, membre du comité exécutif et du conseil d'administration de la TEFAF, antiquaire à Paris et Londres et fort d'une solide formation scientique. Il ajoute: "On arrive à un degré de compétence pendant les commissions d’expertise qui est assez impressionnant. En plus, ces différents conservateurs et historiens de l’art peuvent avoir l’aide des laboratoires scientifiques du Rijksmuseum. Les équipes viennent avec un matériel scientifique impressionnant de radiographie, d'analyse, des microscopes, etc.".

Le marchand d'art bruxellois Eric Gillis salue cette évolution : "C’est très bien, c’est toujours une matière délicate car l’expertise c’est toutes des compétences très différentes Je pense que la responsabilité d’une foire qui rassemble quand même 280 marchands, et les meilleurs au monde, c'est aussi de faire évoluer la réflexion sur l’expertise. De toutes façons, de manière générale, les experts qui viennent ici à la foire pour s'assurer que tout est impeccablement juste, au niveau des provenances, au niveau de l'authenticité, ce travail de vetting à la TEFAF, il est exceptionnel: le meilleur au monde, pour moi. A la TEFAF, les gens ont toujours été en confiance grâce à cela."