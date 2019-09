30e anniversaire pour le long-métrage "Australia" qui a marqué la région verviétoise

A la fin des années 80, le film "Australia" a marqué la région verviétoise. Réalisé par Jean-Jacques Andrien, ce long-métrage de 118 minutes parle du déclin de la laine au milieu des années 50.

Les acteurs principaux avaient pour nom Jeremy Irons, Fany Ardent, Tcheky Karyo et Agnès Soral. Mais le cinéaste avait engagé de nombreux figurants verviétois. 30 ans après, ils ne sont pas près d’oublier le tournage. Les avis sont unanimes, l’expérience de figurants dans Australia restera gravée dans les mémoires.

Le trentième anniversaire de la sortie du film "Australia" fera l’objet de plusieurs activités coordonnées par la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre. Parmi les activités proposées, il y aura bien sûr la projection du film. Cette projection aura lieu le 4 et 5 octobre au cinéma Versailles à Stavelot. Dès demain, dans le parc de l’Harmonie à Verviers, un concert année 50' sera donné à 20 heures. Il y aura aussi une exposition de photos et du matériel du tournage, des conférences, des visites guidées des lieux du tournage et bien plus encore. Retrouvez le programme complet sur australiaverviers.be.