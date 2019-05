30 concerts au programme du festival de jazz à Liège

La vingt-neuvième édition de Mithra, le Festival international de Jazz de Liège, se tiendra du 16 au 19 mai prochains. Au total, 30 concerts sont programmés sur divers sites de la cité et plus précisément au Forum, au Trocadero, au Reflektor à La Halte, à la Cité miroir, à la brasserie du cinéma Sauvenière et au Village de la place Xavier Neujean, lieu central de la manifestation, où les animations seront gratuites tout au long des quatre jours du festival, a annoncé jeudi l'association Jazz à Liège.

Comme à l'accoutumée, quelques grosses pointures sont attendues dans la cité ardente. Parmi eux, le saxophoniste californien Kamasi Washington, considéré comme le prince du New Jazz, qui se produira au Forum le 17 mai à 20h00. Le lendemain, toujours à 20h00, la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah est attendue.La Halte proposera notamment de découvrir, le 16 mai à 20h30, le créateur sonore Phil Maggi, et à 22h00 le spectacle Tombeau d'Apollinaire avec Steve Houben (saxophone), Thierry Devillers (lecteur) et Jean-Christophe Renault (piano). Le 17 mai à 22h00, le festival accueillera le trio du pianiste Alexandre Lesage, suivi le lendemain par le saxophoniste Grégoire Tirtiaux.Le groupe du batteur Stéphane Galland se produira à la Cité miroir le 16 mai à 19h00. Le 18 mai à 19h00, le public pourra y assiter au concert du trio anglo-saxon Phronesis. Le ciné Sauvenière accueillera, pour sa part le 17 mai à respectivement 20h30 et 22h00, deux musiciens britanniques, Thomas Ford (blues) et Lewis Floyd Henry qui interprète à sa manière des grands succès mondiaux.Le Trocadero a programmé, pour sa part, le 16 mai à 21h30, l'ensemble du guitariste américain John Scofield, le lendemain à la même heure, la chanteuse américaine Hailey Tuck et le 18 mai à 21h30, le Sal La Rocca quintet composé de Sal La Rocca (contrebasse), Stéphane Belmondo (trompette), Jeroen Van Herzeeele (saxophone), Pascal Mahy (piano) et Lieven Venken (batterie).Le Reflektor proposera le 17 mai à 21h00 le concert du trio composé du pianiste norvégien Bugge Wesseltoft, du contrebassiste suédois Dan Berglund et du compatriote de ce dernier, le batteur Magnus Öström .Enfin, le Village sera accessible à partir de 17h00 le 16 mai et l'on pourra y rencontrer notamment le groupe étrange de musiciens masqués Blow 3.0 (le 17 mai à 21h00) tandis qu'un grand bal de swing aura lieu le 18 mai à partir de 21h00.Jazz à Liège a été créé en 1991 et a programmé quelques monstres sacrés de la scène internationale tels que Chick Corea, Sony Rollins, Lionel Hampton, Gerry Mulligan ou encore le big band de Count Basie.