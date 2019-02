30 ans après, un nouveau palais de Justice à Eupen

Ce nouveau palais de Justice a été inauguré ce lundi et comme dans tout dossier de ce type, il aura fallu prendre son mal en patience. Mais avec de nouvelles salles d'audience bien équipées, des bureaux spacieux, un accueil du justiciable bien pensé, l'attente en valait semble-t-il la peine : " D’abord nous avons des salles d’audiences qui sont de vraies salles d’audience, conçues pour cela, avec tout l’équipement moderne, et surtout nous avons tous les services de la Justice qui vont être regroupés dans un seul endroit puisque tous les tribunaux de l’arrondissement – lorsque la 2ème phase de la construction sera terminée – seront centralisés ici à Eupen ", précise Charles Heindrichs, le président du tribunal de première instance d'Eupen.

Le ministre de la Justice, Koen Geens, et le ministre-président de la Communauté germanophone, Oliver Paasch, ont inauguré le bâtiment - © RTBF - Olivier Thunus

Il aura donc fallu 30 ans pour obtenir ce résultat et le ministre de la Justice et de la Régie des Bâtiments, Koen Geens, le reconnaît, construire un bâtiment public, c'est un peu comme la Justice, cela prend parfois beaucoup de temps : " En raison du financement, des permis de bâtir et d’environnement, des protestations des riverains, mais une fois que la construction commence, la suite est efficace. Donc il faut vraiment essayer de faire en sorte qu’avec un nouveau bâtiment efficace, on sache durer dans le temps parce qu’avant que la Justice n’ait l’argent pour reconstruire un bâtiment à Eupen, il faudra plus de trente ans. La plupart de nos bâtiment judiciaires datent toujours du 19ème siècle "