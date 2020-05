3 expos à nouveau accessibles à la Cité Miroir

Après l'expo Toutankhamon et l'expo hyperréalisme à la Boverie, c'est la Cité Miroir qui rouvre ses portes et ce, dès le 20 mai. Trois expositions seront accessibles à partir de mercredi :l'expo Goulag est prolongée jusqu'au 31 août. En outre, les deux expos permanentes "Plus jamais ça" et Histoires d'émancipation" reprennent du service

Les horaires sont modifiés : l'accès n'est possible que les mercredis et samedis, uniquement via la billetterie en ligne. Le port du masque est obligatoire. Un test grandeur nature a été réalisé avec des membres du personnel afin de déterminer toutes les modalités mises en place.

Réservations obligatoires www.citemiroir.be billetterie opérationnelle à partir du 15 mai