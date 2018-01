Réquisitoire du parquet: 3 ans de prison pour le meurtrier de la jeune Nadège

Les faits remontent à février 2015. La jeune Nadège Abbate, âgée de 22 ans, attend son bus sur le trottoir de la rue de Tavier, à Seraing. Percutée par un chauffard alcoolisé et récidiviste, elle décède sur place.

Ce mercredi matin, trois ans après les faits se tenait l'audience de Jérôme Gysen le conducteur du véhicule. Au moment où il percute la jeune étudiante en psychologie, l'homme alors âgé de 29 ans, affiche un taux d'alcoolémie de près d'1,3 grammes d'alcool par litre de sang. Les analyses sanguines révèlent aussi une consommation régulière de cannabis.

L'homme assure pourtant n'avoir consommé que trois bières au cours de la soirée et avoir perdu le contrôle de son véhicule en raison des conditions climatiques. Impossible, selon la procureure : selon elle le conducteur a en réalité consommé bien plus d'alcool qu'il ne veut l'admettre. Il y avait d'ailleurs des canettes de bière entamées, dans son véhicule.

Jérôme Gysen a déjà été condamné il y a plusieurs années pour conduite sous emprise de l'alcool. Il le reconnaît lui même, il était alors "très saoul", avait grillé un stop et provoqué un accident.

Dans la salle, les proches de Nadège, qui ont dû attendre trois ans avant cette première audience, sont remontés. Les excuses tardives et maladroites du prévenu sont loin de les calmer. La procureure demande trois ans de prison assortis d'un sursis probatoire et d'un suivi psychologique. Elle voudrait aussi que le prévenu participe à des activités de bénévolat dans une association de prévention routière. Chahut et cris indignés dans l'assistance. Certains membres de la famille sortent de la salle. Pour eux, c'est bien trop peu. Ils réclament une peine bien plus sévère qu'ils qualifient d'"exemplaire".

Le jugement sera rendu le 20 février.

