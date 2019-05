29 spectacles d’univers variés pour le 60ème Royal Festival de Spa

1959 - 2019: le Royal Festival de Spa soufflera ses 60 bougies au mois d'août prochain. Une très belle longévité pour ce Festival qui a bien négocié les tournants que lui imposait l'évolution des arts de la scène. L'anniversaire sera célébré le samedi 17 juin lors d'une grande soirée qui évoquera le Festival au travers de son public, émaillée d’interviews de spectateurs, d’interventions musicales, d’archives vidéo, reportages et courtes formes spectaculaires.

Le Festival fait son cirque!

Jadis quasi exclusivement consacré au théâtre, le Festival spadois a diversifié son champ d'action en ouvrant ses scènes à d'autres disciplines, en particulier depuis l'engagement de son nouveau directeur Axel De Booseré, soucieux de renouveler son affiche et attirer ainsi un nouveau public. Ce dernier rappelle que l’an passé, pour sa première programmation, le Festival a refranchi la barre des 10.000 spectateurs avec l’apport d’un nouveau public. Le Festival est désormais loin des programmations des Huisman, Drouot, Fassbender et autres Delcampe et Van Snick, autant de personnalités qui ont toujours veillé à proposer ce que l'on faisait de mieux sur les scènes wallonnes et bruxelloises avec en complément plusieurs accueils français. Si le nouveau directeur a opté pour cette continuité, depuis l’an passé, il a ouvert, clairement et largement, le Festival à bien d'autres disciplines: ainsi, pour 2019, le cirque sera-t-il bien exploité avec pas moins de quatre spectacles à grand succès, plusieurs fois primés, Fidelis Fortibus de Circus Ronaldo , dont les acteurs sont de la 4ème génération des Ronaldo, Bêtes de foire (théâtre forain français), Burning, du cirque « sérieux » sur le thème du burnout, de Julien Fournier et le retour de Strach a fear song de Patrick Masset, ovationné en 2018, mêlant performance de cirque, piano et chant lyrique live.

De nouveaux lieux

Le cirque ne sera pas la seule discipline à illustrer la grande variété de l’affiche: de la danse, de la musique, du spectacle de rue, du mentalisme, du théâtre gestuel, du théâtre de marionnette et d’objets et bien sûr de l'humour figurent également au programme d'un Festival qui élargit également ses lieux de spectacles: bien entendu, les Salons Gris et Bleu, la Grande Salle des Fêtes et le Théâtre Jacques Huisman du Centre Culturel restent les points de chute incontournables, mais cette année, le public pourra apprécier des spectacles dans deux chapiteaux de troupes dressés dans le Parc de 7 heures, mais aussi à la nouvelle brasserie de la Bobeline, dans l'ancien pavillon de l'Office du Tourisme, et dans une Grande Salle des Fêtes où pas moins de trois espaces seront aménagés. Ces nouveaux lieux conjugués à une augmentation du nombre de spectacles devraient attirer 3000 spectateurs en plus, estime la Direction.

Le Théâtre au coeur du Festival

Nonobstant la programmation d'autres arts de la scène, le théâtre restera au coeur du Festival: celui-ci s'ouvrira ainsi par une création franco-belge Etrangers étrangers, une œuvre contemporaine avec le comédien franco-allemand Mathieu Carrière, notre compatriote Mireille Bailly, et un acteur totgolais, qui met en scène trois personnages au langage différent, provoquant quiproquos et rebondissements ! À la croisée du théâtre, de la musique et du mentalisme, Évidences inconnues est un conte poétique au son d’une composition musicale post-rock interprétée en direct. « Parc » , prix Emulation au Théâtre de Liège en mars dernier, a pour cadre un parc aquatique et propose une comédie noire proche du thriller qui met en scène des dresseurs d'animaux marins, confrontés au cauchemar lorsque l'un d'eux sera dévoré par un orque en plein show! Autre spectacle très attendu, Para, de David Van Reybrouck, le monologue d'un militaire engagé dans une intervention belge d'envergure en Somalie en 1992 et 1993 qui décrit ce type de mission de pacification dans toute sa complexité. L’acteur Bruno Vanden Broecke, seul en scène, a été primé aux Pays-Bas pour son interprétation époustouflante, peut-être l’événement théâtral du festival, dixit Axel De Booseré.

Karen De Paduwa (comédienne présente sur la scène internationale et dans le Grand Cactus sur la RTBF) interprétera Gelsomina, inspirée de la Strada de Fellini, dont l’adaptation signée Pierrette Dupoyet a été saluée par celui-ci ! On y raconte l’histoire de cette femme-enfant, vendue par sa mère à un forain brutal. Une première pour l’actrice dont ce sera le premier « seul en scène » ; le public appréciera sans doute Tchaika , inspirée d’une œuvre de Tchekhov, qui met en scène une marionnette grandeur nature, jouant le rôle d’une actrice au crépuscule de sa carrière, une prestation élue « meilleur spectacle et meilleure actrice » 2018. L.U.C.A., verra le retour à Spa de Hervé Guerrisi aux côtés de Grégory Carnoli, tous deux petits-fils d’ immigrés italiens, qui poseront la question « d’où viens-tu ? » sur fond de flux migratoires. Dans « la Montagne », on assistera au passage d’une troupe de théâtre de rue à une salle de spectacle par des comédiens qui, malgré un décor quasi inexistant, partiront à l’assaut d’un sommet montagneux.

Une bonne dose d'humour



A Spa, le Festival s'égrènera tout en contraste, mêlant les sujets graves de société et spectacles d'humour dans des styles, là aussi, très variés; le public se déridera avec Laurence Bibot « distinguée » et Cécile Djunga, une des miss météo de la RTBF, dans son one woman show énergique « presque célèbre ». Humour encore avec les surprenants clowns Okidok, vêtus de simples slips et bottines, qui font, paraît-il, mourir de rire le public! La danse n'est pas oubliée avec Horses, un spectacle où se rencontrent cinq enfants et cinq adultes sur des musiques jouées en live, ni la comédie musicale américaine avec Sisters in Crime qui réunit Julie Mossay (soprano), Sarah Laulan (contralto) et Johan Dupont (piano), ni le jazz dans « the Wild Party », un concert théâtralisé dans une ambiance de boîte de jazz newyorkaise en 1930.

Quant au chanteur hervien Aprile, son concert dans la Salle des Fêtes, préfigurera la sortie à l'automne de son premier EP.

Lectures-spectacles ( gratuit et sans réservation), stages, causerie, spectacle déambulatoire ( « Eux sur la photo », sorte de roman photos avec clichés grand format où le spectateur franchit 16 étapes ), piano bar, after musicaux (dont un concert Brassens) et repas-spectacle à la Brasserie de la Bobeline (Machin, Machine) agrémenteront un Festival annonciateur de nombreuses surprises et innovations.

A noter que la billetterie ne sera oucverte qu’à partir du 28 mai, via tous les canaux prévus, dont le site du Festival.

Infos et réservations: www.royalfestival.be