27 nouvelles formations inédites pour les étudiants du supérieur

On les appelle "les métiers de demain". Dès la prochaine rentrée, de nouvelles formations vont être accessibles aux étudiants du supérieur. Des noms qui annoncent le futur : roboticien, ou encore diplômé en "cosmos exploration". Ces nouvelles formations seront notamment enseignées en région liégeoise.

Le cosmos, l’espace infini. A chaque découverte, de nouvelles inconnues se dévoilent. De quoi créer toujours plus de nouvelles formations. L’université de Liège ajoute une pierre à l’édifice avec son master en découverte du Cosmos. Vous êtes par exemple géologue, ce master est fait pour vous.

"Il permettra d’avantage, d’aborder les thématiques scientifiques qui ne concernent plus exclusivement la terre mais aussi d’autres astres. On parle beaucoup de Mars par exemple. On parle aussi des satellites principaux de nos planètes géantes. Donc ça peut étendre considérablement le domaine d’application des compétences du géologue pour citer cet exemple-là", explique Michaël De Becker, astrophysicien et président du conseil des études en sciences spatiales de l’ULiège.

Plus près du sol, une autre discipline est en pleine expansion, la robotique. A la haute école libre mosane de Liège, on lui donne une place de choix. Avec un bachelier spécifique. Une réponse, aussi, à l’appel des entreprises. "On s’est vraiment rendu compte que la robotique était demandée au niveau des entreprises. Pour moi, il y a une première difficulté. C’est de trouver des formateurs qui ont une véritable expertise et idéalement dans l’industrie. Et deuxième difficulté, ce sera de trouver des lieux de stage qui sont parfaitement adaptés à la formation", explique Alexandre Lodez, le directeur président de Helmo.

Il ne s’agit ici que de deux exemples. Cette année, 27 formations inédites ont vu le jour.