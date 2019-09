27 écoles maternelles de la province de Liège supplémentaires sélectionnées pour le projet pilote de cantines gratuites

Proposer des repas chauds gratuits, équilibrés et sains aux élèves du maternel d’écoles à encadrement différencié, c’est l’objet d’un projet pilote de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a été lancé à la rentrée 2018 dans 68 implantations scolaires.

122 nouvelles les rejoignent pour l’année scolaire qui débute grâce à un budget porté de 2 à 5 millions d’euros. Pour 2019-2020, ce sont donc 190 implantations qui vont bénéficier de la subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette dernière intervient à hauteur de 3 euros par repas dans l’objectif de lutter contre les inégalités, tout en favorisant l’éducation à une alimentation saine.

A l’école communale d’Outremeuse à Huy

Parmi les nouvelles écoles participant au projet pilote, 27 sont situées en province de Liège, comme l’école communale d’Outremeuse à Huy, dont la section maternelle devrait accueillir une septantaine d’enfants. Cathy Borguet est la directrice de l’école : "C’est très important pour nos familles puisque nous avons beaucoup de familles qui sont défavorisées ou, en tout cas, qui ont moins de moyens. Ce projet va pouvoir les aider. Je pense qu’il y a beaucoup plus d’enfants qui prendront un repas chaud, sain, équilibré… Ils vont apprendre entre eux et avec leur institutrice à mieux manger. Ça devrait s’apprendre dans les familles. Ici ça va s’apprendre tout doucement en maternel et ça va être travaillé en classe aussi. Les différentes classes maternelles et primaires ont déjà travaillé sur ce sujet. Avant ce projet-ci, les enfants faisaient le menu eux-mêmes en classe guidés par l’enseignant pour former un menu varié et équilibré."

La sélection de l’école d’Outremeuse réjouit évidemment aussi Adrien Housiaux, l’échevin hutois de l’enseignement : "Outremeuse est une école avec des élèves qui ont parois des difficultés au niveau socio-économique. Donc ce sera déjà une aide financière au niveau des parents. Et aussi, plus on prend les élèves jeunes pour leur inculquer de bonnes habitudes plus ce sera ancré : manger chaud, manger à sa faim, manger des légumes, etc. Je pense que c’est important et c’était une volonté de la Ville d’essayer de participer à ce projet pilote. On espère que le nouveau gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles continuera ce magnifique projet."

A l’école communale de Wanze Centre

L’école communale de Wanze Centre figure également parmi les nouvelles écoles sélectionnées. Là aussi, la section maternelle devrait accueillir une septantaine d’enfants. Christel Lacroix est la directrice de cette école. Elle nous fait découvrir le réfectoire réaménagé : "Il est composé de deux parties, d’une partie pour les primaires et d’une partie pour les maternelles. Il y a aussi un réfectoire adapté pour les tout-petits pour que ce soit plus convivial, plus chaleureux. La composition des menus doit être une découverte des différentes saveurs. Ça permet aussi d’initier les parents et les enfants à une alimentation saine et durable. On essaie de faire un maximum pour les enfants au niveau de la scolarité. Je trouve que la scolarité englobe également les repas. Certains enfants qui, peut-être, ne mangeaient pas certaines choses pourront vraiment avoir l’occasion de goûter." Comment les parents ont-ils accueilli la nouvelle ? "Assez positivement.", explique Christel Lacroix, "Je prends la peine de leur expliquer le concept et ils sont très contents."