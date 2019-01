25 spectacles au 18e Festival itinérant "Paroles d'Hommes"

Cela ne devait être qu’un « one shot », une édition unique organisée en 2002 mais 17 ans plus tard, le Festival « Paroles d’Hommes » reste fermement ancré dans les agendas culturels en Province de Liège. Pourtant, la formule imaginée par le comédien hervien du Théâtre National Patrick Donnay, avait tout d’une affaire risquée : comment le public allait-il réagir à une programmation engagée, liée aux grands enjeux de la société, proposée en divers lieux culturels obligeant le public à changer de salle tous les jours et réunissant une variété d’arts de la scène parfois aux antipodes l’un de l’autre. Paradoxalement, c’est cette spécificité qui, au fil des éditions, a fidélisé un public croissant. Avec 85 pourcents de taux d’occupation l’an dernier, « Paroles d’Hommes » avait établi un record mais l’édition 2019 pourrait bien en établir un autre : à quelques heures du coup d’envoi du festival le vendredi 1er février à Soumagne, 5 des quelque 25 spectacles et activités programmés affichent complet et trois autres sont en passe de l’être.

Un festival en 10 lieux culturels

On ne change donc pas une équipe qui gagne : Paroles d’Hommes 2019 conserve sa grande diversité artistique, programme une brochette de spectacles incitant souvent à la réflexion et poursuit son itinérance : le Festival fera en effet étape en 10 villes et communes de la Province de Liège grâce à la collaboration de centres culturels et autres opérateurs locaux. C’est ainsi que Verviers, Dison, Herve, Stavelot, Malmedy, Trois-Ponts, Welkenraedt, Soumagne, Theux et la Cité Miroir à Liège, seront les points de chute du Festival : « On constate désormais un nombre croissant de spectateurs qui suivent le festival de ville en ville, explique Patrick Donnay, tandis que chaque lieu culturel apporte son public. »

Le festival repose en effet sur une véritable collaboration « win win » entre l’organisateur et les lieux culturels qui l’abritent. Des lieux dont les jauges varient : ainsi, le centre culturel de Welkenraedt est-il devenu incontournable pour accueillir une grosse pointure avec ses 560 places tout comme La Fraternité à Malmedy et l’Espace Culturel de Trois-Ponts, tandis que l’Autre Rive à Polleur (Theux), le centre culturel de Soumagne ou la salle Prume de l’abbaye de Stavelot, pour ne citer qu’eux, seront réservés à des spectacles plus intimistes. Le public apprécie ce mélange des genres : ne dit-on pas que l’ennui naît de l’uniformité ?

De Vizorek à la danse, de l’affaire Dutroux à Coppens

Sur le plan artistique, le festival garde son cap : « nous souhaitons programmer des spectacles de qualité qui apportent un message au festivalier, poursuit Patrick Donnay, le directeur artistique, des spectacles dont certains ont été primés ou présentés dans des festivals reconnus ; la plupart font partie de ce qu’on fait de mieux actuellement en Fédération Wallonie – Bruxelles. »

Le théâtre reste l’épine dorsale du festival avec 11 pièces programmées, le plus souvent axées sur des thèmes sociétaux : le nucléaire dans « l’herbe de l’oubli » (Cité Miroir le 8 février, meilleur spectacle au prix de la critique 2018, l’intégration des étrangers (Moutoufs le 5 février – Soumagne), la personnalité controversée de Léopold II (The King – le 7 février – Herve), la reconstitution de l’affaire Dutroux par des enfants (« Five Easy Pieces » – le 9 février – Welkenraedt), la menace de l’obscurantisme (« Les enfants de Dom Juan » – le 10 février à Trois-Ponts) ou encore le rôle des parents face à leurs enfants (« les petits humains » - le 21 février - Centre Culturel de Verviers).

Deux « locomotives » du festival assureront la partie humour car le Festival amène aussi la détente aux côtés de la réflexion : Alex Vizorek (« Vizorek est une œuvre d’art » – Malmedy le 11 février), et Bruno Coppens (« Coppens loverbooké » – Welkenraedt le 22 février) auxquels on ajoutera le seul en scène de la Miss Météo de la RTBF, Cécile Djunga (Soumagne le 14 février)

Autant de spectacles qui alternent avec d’autres arts de la scène, comme la danse (spectacle brésilien en ouverture à Soumagne le 1er février, « Transfrontalier », un spectacle camerounais (Herve – le 2 février) et « Double », prix du public 2016 à Avignon off (Dison le 3 février). Des conférences aussi comme celle consacrée au rock donnée par Marc Ysaye (Malmedy – 16 février). La musique et la chanson ne sont pas oubliées avec notamment le récital du chanteur français Marcel Kanche, qui a écrit pour Bashung, Mathieu Chedid et Vanessa Paradis (Abbaye de Stavelot – 20 février).

Bref un cocktail de trois semaines soigneusement dosé pour plaire à tous les publics et, ce qui ne gâche rien, dans une gamme de prix abordables.

En pratique : "Festival "Paroles d’Hommes", du 1er au 23 février. Réservations : bureau du festival : Rue Trauty, 2/6 – 4820 DISON. E-mail : reservation@parolesdhommes.be. Téléphone : 087/78 62 09. Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00

Infos et programmation : parolesdhommes.be